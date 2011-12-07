Рустам Минниханов примет участие в открытии памятника войнам-интернационалистам

В Казани в открытии памятника войнам-интернационалистам примет участие Президент РТ Рустам Минниханов, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Одним из знаковых событий Дня России станет торжественное открытие мемориала воинам-интернационалистам», — сказала Галимова.

Ещё в 2017 году ветераны боевых действий обратились к Президенту РТ с предложением реконструировать памятник «Ветер войны» возле здания «Татмедиа».

После реконструкции мемориальных комплекс, включающий в себя памятник, стелу и плиту с именами погибших воинов, будет перенесён в парк Победы.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани состоялась церемония открытия отреставрированного памятника Ленина на площади Свободы.