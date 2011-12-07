Рустам Минниханов примет участие в открытии памятника войнам-интернационалистам

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани в открытии памятника войнам-интернационалистам примет участие Президент РТ Рустам Минниханов, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
«Одним из знаковых событий Дня России станет торжественное открытие мемориала воинам-интернационалистам», — сказала Галимова.
Ещё в 2017 году ветераны боевых действий обратились к Президенту РТ с предложением реконструировать памятник «Ветер войны» возле здания «Татмедиа».
После реконструкции мемориальных комплекс, включающий в себя памятник, стелу и плиту с именами погибших воинов, будет перенесён в парк Победы.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани состоялась церемония открытия отреставрированного памятника Ленина на площади Свободы.