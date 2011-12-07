В Казани предложили регистрировать и возвращать потерявшихся домашних питомцев их владельцам

Депутаты Казанской городской думы предлагают регистрировать потерявшихся животных и возвращать их обратно владельцам. Решение рассматривали две комиссии: по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению и по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также на собрании был рассмотрен вопрос об ограничении количества животных на одну семью, чтобы избежать появление мини-приютов, где животные могут плохо содержаться и представлять опасность для других местных жителей.

В федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» рассматривается изменение, запрещающее нахождение животных без намордника вне мест, предназначенных для выгула животных.

Чтобы предотвращать случаи бешенства, предлагается при обнаружении симптомов заболевания у животного передавать его для вакцинации и стерилизации в приют.

Ранее сообщалось, что зоозащитники отловят и стерилизуют собак, напавших на телят на ферме в Айшинском поселении.