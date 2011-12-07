Собак, напавших на телят под Казанью, отловят и стерилизуют

Зоозащитники отловят и стерилизуют собак, напавших на телят. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал глава Айшинского поселения Радик Галявиев.

Первое нападение на телят состоялось ночью 25 июля. Несколько собак растерзали животных на одной из ферм Айшинского поселения. Повторное нападение произошло днем 1 августа. Фермер пытался отпугнуть собак, но им все же удалось растерзать еще несколько телят.

Вчера сотрудники исполкома Айшинского поселения и глава зооприюта «Кот и пес» Альберт Галиев договорились об отлове напавших собак.

По договору, сотрудники зооприюта отловят и стерилизуют 15 собак.

Ранее «Казанские ведомости» писали, в Казани с начала работ мобильного пункта вакцинировали 43 собаки.