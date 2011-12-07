Казанец пожаловался в «Народный контроль» на ошибку в мемориальной доске имени Рихарда Зорге

Казанец пожаловался на ошибку в мемориальной доске имени Рихарда Зорге. На доске написано отчество Адольфович, вместо правильного Густавович. Жалоба появилась в системе «Народный контроль».

«Рихард Зорге никогда не был Адольфовичем», — отметил казанец в своей жалобе.

Сама доска расположена по адресу Рихарда Зорге, 47а. В управлении культуры мэрии Казани уверяют, что они не заказывали данную доску, соответственно, не являются ее балансоосдержателем. Пока неизвестно, сколько доска провисела на доме по Зорге.