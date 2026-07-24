В Казани ушел из жизни профессор КФУ Владимир Чугунов

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Город
24 июля 2026  11:24

На 80-м году жизни скончался доктор физико-математических наук, профессор кафедры аэрогидромеханики Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского Владимир Чугунов. Он проработал в Казанском университете более 45 лет.

Ученый известен трудами в области механики жидкости, газа и плазмы, моделирования цунами, процессов бурения и фазовых переходов. Автор свыше 180 научных работ и 7 монографий, обладатель 10 авторских свидетельств на изобретения. Научную деятельность вел за рубежом — в Манчестерском и Кембриджском университетах, Токийском, Оранском и Дармштадтском.

Чугунов стоял у истоков создания института математики и механики КФУ, был его первым директором, возглавлял факультет вычислительной математики и Центр информационных технологий. Под его руководством расширилась компьютерная сеть КГУ, охватившая учебные корпуса, медучреждения и школы. Участвовал в разработке университетских порталов и аналитических систем.

Владимир Чугунов заслуженный деятель науки РТ, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный профессор КФУ. Церемония прощания пройдет 25 июля в 11:30 на Самосыровском кладбище.

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