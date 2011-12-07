Казань признана «Передовиком ГТО»

Столица Татарстана по итогам 2020 года удостоена звания «Передовик ГТО» и признана лучшим городом в республике по подготовке спортивного резерва и развитию базовых олимпийских видов спорта.

Такую позитивную новость сообщил на минувшем совещании в мэрии Казани председатель городского Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Таким почетным званием столицу республики отметили при подведении итогов года в Министерстве спорта Республики Татарстан. Казань победила в номинации «Лучший город Республики Татарстан по подготовке спортивного резерва и развитию базовых олимпийских видов спорта» среди городов с населением свыше 100 тыс. человек».

Кроме того, впервые за прошедшие шесть лет Казань удостоена и звания «Передовик ГТО»: за достижение лучших показателей и динамику развития. А в знак этой победы городу-мегаполису состоялась торжественная церемония передачи флага Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Кстати, нынешней зимой в Казани для жителей города функционирует 12 лыжных баз, 8 лыжных трасс, 18 катков для массового катания, 78 открытых хоккейных коробок, 10 ледовых арен, в прокате доступны 3 000 пар коньков.