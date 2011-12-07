Минниханов осмотрел реконструируемые здания в историческом центре Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом ремонтных работ историческом центре Казани. О реконструкции зданий ему докладывал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, Минниханов побывал на нескольких строительных объектах. Первым он осмотрел Собор Казанской иконы Божией Матери, располагающийся по улице Большая Красная. За последние четыре года в нем завершили ремонт фасадов двух зданий, внутреннюю отделку и монтаж декора. Также были проведены работы по благоустройству территории и установили надгробие на месте захоронения митрополита Феофана.

После Президенту РТ рассказали о концепции жилой застройки территории, находящейся на улице Галиаскара Камала. Ранее это было здании бывшего завода «Крахмалпатока». Проект, подготовленный компанией-инвестором, был им положительно оценен.

Затем руководитель республики дал поручение рассмотреть варианты использования здания типографии братьев Каримовых, расположенной по улице Парижской коммуны. Данный дом, имеющий статус ОКН, в качестве примера он предложил задействовать как научный центр по изучению и реставрации редких книг, рукописей и архивных материалов.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Минниханов поручил проработать варианты использования дома Ушковой.