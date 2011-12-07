Сотрудники ГИБДД Казани выявили 97 неисправных автобусов на дорогах города

Сотрудники ГИБДД Казани со 2 по 10 августа выявили 97 неисправных автобусов на дорогах города. В результате мероприятия «Автобус» автоинспекторами было проверено 496 автобусов, осуществляющих регулярные и заказные перевозки.

Из 97 неисправных автобусов, у 25 автобусов были обнаружены неполадки в тормозной системе.

За весь период проведения мероприятия было оштрафовано 263 водителя и 29 юридических лиц от автопредприятий.

Ранее сообщалось, что МУП «Метроэлектротранс» Казани провел проверку всего подвижного состава на техническое состояние и оснащённость средствами безопасности.