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В Казани приостановят движение по улице Четаева

Ограничение движения для пешеходов и автомобилей продлятся с 13 августа по 29 сентября

В Казани по дороге улице Четаева до конца сентября ограничено движение всех транспортов и пешеходов, сообщает мэрия города.

Так, движение с 13 августа по 29 сентября по ул. Четаева будет приостановлено возле дома 66 и рядом со строящемся домом 45, а также между домом 45. Ограничение движения связано с работами по прокладке трассы водопровода и хозяйственно-бытовой канализации к жилому комплексу.

Ранее в Казани ограничивали движение по ул. Тихорецкой более чем на две недели до 9 августа. Это также было связано с проводимыми ремонтными работами.

КВ
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