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В Татарстане готовят проект строительства дороги от Куюков до Богородского

Проектно-изыскательные работы по данному объекту проведут в этом году.

В текущем году будут проведены проектно-изыскательные работы по дороги от посёлка Куюки до Богородского. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артём Чукин.

«По факту дорога там существует накатанная, люди полями выезжают на трассу М-7 для возможности дальнейшего выхода. У нас предусмотрено выполнение работ», — объяснил чиновник.

Кроме того, запланирован капитальный ремонт участка дороги в Богородском, протяжённостью 1,2 км.

КВ
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