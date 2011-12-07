В Казани открываются катки и лыжные базы

В ближайшее время начнут принимать посетителей катки на стадионе «Тасма», на территории казанского ипподром и на базе отдыха «Солнечный», что в поселке Залесном. Подготовлены открытые катки в СК «Мотор» и Центре хоккея на траве, каток на улице Дубравной, а также на Кремлевской набережной.Всего в этот зимний сезон в Казани будут работать 18 катков с пунктами проката, где готово к выдаче свыше 3,5 тысячи пар коньков. 16 декабря на Центральном стадионе состоится открытие новой лыжной трассы длиной 400 метров с видом на Казанский кремль. Пока трасса работает в тестовом режиме. Всего в городе организована работа 12 лыжных баз, где к прокату подготовлено свыше 1,7 тысячи пар лыж. Шесть лыжных трасс по вечерам освещаются: в парке Горького, в Березовой роще поселка Дербышки, жилом массиве Чебакса, на базе юдинского стадиона «Локомотив», в Горкинско-Ометьевском лесу и парке Победы.Для любителей погонять шайбу в Казани будут действовать 77 пластиковых хоккейных коробок. Лед уже подготовили на 64 хоккейных коробках. Еще на 13 работа по заливке льда завершится на этой неделе. Также в этом году пластиковые хоккейные коробки с искусственным покрытием, раздевалками и трибунами установили на территориях гимназии №5 и школы №35. На эти работы затрачено свыше 20 млн рублей из республиканского бюджета в рамках программы по строительству универсальных спортивных площадок.Прокат спортивного инвентаря организован на 8 крытых ледовых аренах города. Самыми первыми в этом зимнем сезоне начали работать стадионы с искусственным льдом «Ракета» и «Трудовые резервы».