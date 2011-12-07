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На улицах Казани инспекторы ГИБДД проведут масштабный рейд

Припаркованные с нарушениями автомобили создают препятствия для работы снегоуборочных машин.

Госавтоинспекция Казани анонсировала новый рейд. Масштабная проверка пройдет уже сегодня.

По сообщению пресс-службы республиканского органа исполнительной власти, спецрейд решили провести из-за того, что оставленные на дорогах машины мешают уборке улиц от снега.

В связи с этим сегодня, 12 января, во всех районах города инспекторы ГИБДД проведут масштабный рейд с 18:00 до 03:00. Отмечается, что особое внимание полицейские уделят автомобилям, припаркованным с нарушением правил остановки и стоянки.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от тысячи до полутора тысяч рублей.

КВ
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