На улицах Казани инспекторы ГИБДД проведут масштабный рейд

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Госавтоинспекция Казани анонсировала новый рейд. Масштабная проверка пройдет уже сегодня.
По сообщению пресс-службы республиканского органа исполнительной власти, спецрейд решили провести из-за того, что оставленные на дорогах машины мешают уборке улиц от снега.
В связи с этим сегодня, 12 января, во всех районах города инспекторы ГИБДД проведут масштабный рейд с 18:00 до 03:00. Отмечается, что особое внимание полицейские уделят автомобилям, припаркованным с нарушением правил остановки и стоянки.
Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от тысячи до полутора тысяч рублей.