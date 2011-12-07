Сегодня в Казани состоится парусное соревнование «Кубок Химграда»

В Казани сегодня состоится парусное соревнование «Кубок Химграда». Регата парусных яхт пройдёт между Центром семьи Казан и Казанским Кремлём.

Соревнования в формате гонок с пересадками пройдут вблизи от берега. В гонках примут участие модели отечественных яхт «Ракета-610».

Напомним, что Регата учреждена в 2020 году Федерацией парусного спорта Республики Татарстан, совместно с Технополисом «Химград» при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в казанском парке «Урам» с 8-12 июля пройдут II Всероссийские уличные игры Urban Games.







