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У театра имени Галиаскара Камала появится новое здание на озере Нижний Кабан

Здание нынешнего театра не соответствует современным требованиям.

В Казани выбрали место для строительства нового здания для Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. Его возведут рядом с озером Нижний Кабан, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Напомним, накануне «Казанские ведомости» писали о том, как Рустам Минниханов осмотрел реконструируемые здания в историческом центре города. Президент РТ побывал в Соборе Казанской иконы Божией Матери, типографии братьев Каримовых и на других объектах.

Так, в ходе ознакомления с ходом ремонтных работ было решено, что новое здание будет построено на участке между улицами Хади Такташа и озера Нижний Кабан. Проект строительства выберут по итогам международного конкурса.

Текущее здание театра не соответствует современным требованиям. А его труппе также не хватает пространства для постановок и репетиционного процесса.

КВ
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