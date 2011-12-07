В Казани открыли трёхметровый арт-объект из перерабатываемых материалов в виде бабочки

В Казани открыли трёхметровый арт-объект из перерабатываемых материалов. Инсталляция появилась в Горкинско-Ометьевском лесу благодаря конкурсному гранту Coca-Cola в России совместно с Татарстанским проектом «Казань – город без отходов».

Новый объект представляет собой фигуру бабочки, каркас которой выполнен из металла. На нем расположены яркие пластиковые детали, собранные на мобильных пунктах приёма вторсырья «Экологично Казань».

Напомним, что проект выбран местными жителями и реализован на средства гранта – 500 тыс. рублей. Конкурс выиграл 35-летний казанский архитектор Алексей Лазарев.