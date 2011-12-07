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В Казани продлили льготный режим парковок до сентября

Антикризисные меры вступят в силу и для других отраслей предпринимательства.

В Казани муниципальные парковки продолжат работу в льготном режиме до сентября, заявил заместитель руководителя Исполкома Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

Для понижения нагрузки на предпринимателей было решено отсрочить плату за установку рекламных конструкций, а рестораторам разрешат в летний период размещать свои веранды бесплатно.

«Наша цель — не взыскание, а обеспечение порядка», — заявил замруководителя Исполкома.

Отмечается, что благодаря мораторию на штрафы для предпринимателей, ими было сэкономлено 117 млн рублей.

КВ
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