Для строительства Вознесенского тракта в Казани выкупят еще 26 земельных участков

В Казани для строительства Вознесенского тракта власти выкупят еще 26 земельных участков, на которых расположены гаражи и гаражные боксы. Документ опубликован на сайте городского исполкома.

Собственники получат уведомления об изъятии земель в течение 10 дней после принятия постановления. Администрация Советского района оценит рыночную стоимость земель и заключит договора с собственниками об изъятии земель.

Все участки расположены в ГСК «Тайга».

Ранее сообщалось, что в Казани демонтируют еще 16 незаконно установленных объектов торговли и 6 гаражей.