Для строительства Вознесенского тракта в Казани выкупят еще 26 земельных участков

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В Казани для строительства Вознесенского тракта власти выкупят еще 26 земельных участков, на которых расположены гаражи и гаражные боксы. Документ опубликован на сайте городского исполкома.
Собственники получат уведомления об изъятии земель в течение 10 дней после принятия постановления. Администрация Советского района оценит рыночную стоимость земель и заключит договора с собственниками об изъятии земель.
Все участки расположены в ГСК «Тайга».
Ранее сообщалось, что в Казани демонтируют еще 16 незаконно установленных объектов торговли и 6 гаражей.