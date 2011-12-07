Дом Чукашева в Казани после реставрации откроют для посещений

Специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» рассказали о начале восстановительных работ в доме купца Чукашева в Казани.

Объект культурного наследия расположен в исторической части города — на улице Горького, 19. Сейчас за ходом работ в здании ведется «авторский надзор».

«После реставрации великолепные парадные на втором этаже станут доступны для посещений, а сам памятник архитектуры войдет в туристические маршруты Казани», — сказано в публикации в Instagram.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом ремонтных работ историческом центре города.