Казанцы справились с дистанцией «Кросса нации»

Как и годом ранее, площадкой «Кросса нации» стала территория вокруг стадиона «Ак Барс Арена». Организаторы подготовили для участников несколько забегов для разных возрастов и на разные дистанции.

Несмотря на нарастающую заболеваемость COVID-19, в России решили не отказываться от традиционного дня бега. Впрочем, предусмотрели определенные меры предосторожности. Так, при входном досмотре для доступа на площадь перед стадионом «Ак Барс Арена» был организован бесконтактный замер температуры, а волонтеры настойчиво просили натянуть маски на лицо тех, кто этого не сделал. Хотя последняя мера теряла свой смысл достаточно быстро: пройдя контроль, многие молодые люди средства защиты снимали или спускали на подбородок. Про соблюдение социальной дистанции как среди болельщиков, так и среди участников массового старта говорить и вовсе не приходится.

То ли пандемия, то ли ветреная погода повлияла на число стартовавших участников. Например, в детском забеге на километр приняли участие всего 7 ребят, а борьба между ветеранами и вовсе развернулась среди… четырех человек.

— Я бегаю с восьмого класса, входил в сборные ТАССР, РСФСР, — рассказывает победитель ветеранского забега среди мужчин Гусман Абдуллин. — Сейчас продолжаю бегать среди ветеранов, выступал даже на чемпионате Европы. Как сложился забег? На финише был сильный ветер в лицо, но для здоровья ветер, холод полезны — становишься устойчивее даже к тому же коронавирусу. Особенно если постоянно бегать на воздухе, активно двигаться.

В период изоляции Гусман Абдуллин поддерживал форму в домашних условиях: отжимался, подтягивался, качал пресс, а после снятия ограничений вернулся к пробежкам.

В мужском забеге приняли участие всего два человека — серебро взял Ирек Авлетунов.

— Я новичок в беге. Да, бегал в молодости, в военном училище, сейчас же понемногу занимаюсь лыжами, плаванием. Для меня первый километр был легче, второй дался сложнее. Побежал на два, как на километр, и чуть-чуть подсел, тем более у меня был очень сильный оппонент, — рассказал призер.

Перед стартом забега руководителей на площадке появился министр спорта республики Владимир Леонов.

— Несмотря на все сложности этого года, мы с вами собрались и провели в нашей республике Всероссийский день бега «Кросс нации — 2020»! Это событие — прекрасная возможность проявить свои спортивные таланты и с пользой провести время, тем более погода позволяет посвятить эти выходные спорту. Огромное спасибо всем участникам, вышедшим на старт! Желаю всем нам хорошего настроения и крепкого здоровья! Как бы ни было сложно, занимайтесь спортом, ставьте перед собой новые цели и бейте свои собственные рекорды, — сказал Владимир Леонов.

В забеге руководителей республиканских ведомств первое место среди мужчин занял помощник Президента РТ Газинур Бакиров, второе — заместитель начальника Управления социального развития аппарата Кабмина РТ Алмаз Хабибуллин, на третьем месте оказался начальник Управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом аппарата Кабмина РТ Ренат Гайнутдинов. Среди женщин первое место заняла министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, второе — заместитель начальника Управления культуры и развития языков народов РТ аппарата Кабмина РТ Елена Кондратьева.

В забеге представителей руководства города среди мужчин триумфатором стал руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров, второе место занял депутат Казгордумы Евгений Чекашов, третье — заместитель председателя комитета физической культуры и спорта Ришат Ибатуллин. Среди женщин первое место заняла замглавы администрации Кировского и Московского районов Алия Загидуллина.

Также были организованы старты для желающих сдать нормы ГТО и массовый забег на три километра. Победители и призеры в своих возрастных группах получили грамоты, медали и ценные подарки.

На следующий день беговой сезон в Татарстане закрылся Казанским марафоном. Среди мужчин абсолютным победителем стал Юрий Чечун, преодолевший дистанцию в 42,2 километра за 2 часа 15 минут 29 секунд. Среди женщин лучший результат показала Алина Прокопьева с отсечкой времени на финише 02:34:14. В Казанском марафоне приняла участие и представитель редакции газеты «Казанские ведомости» Лилия Харисова. Отметим, что марафон должен был состояться в мае этого года, но пандемия внесла коррективы в расписание стартов.