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Строительство БКК: появились эксклюзивные кадры со стройки (ВИДЕО)

Работы планируют закончить к 30 августа.
В столице Татарстана продолжается строительство Большого Казанского кольца. Видео со стройки опубликовала Телерадиокомпания ТНВ. Напомним, что на стоимость строительства на первом этапе составит более 2 млрд рублей. На стройке задействовано 95 рабочих и 25 единиц техники. Объект получит очень символичное название: «Магистраль 100летия ТАССР». Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в РТ отремонтируют 130 км федеральных дорог.
КВ
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