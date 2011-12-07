Строительство БКК: появились эксклюзивные кадры со стройки (ВИДЕО)

В столице Татарстана продолжается строительство Большого Казанского кольца. Видео со стройки опубликовала Телерадиокомпания ТНВ. Напомним, что на стоимость строительства на первом этапе составит более 2 млрд рублей. На стройке задействовано 95 рабочих и 25 единиц техники. Объект получит очень символичное название: «Магистраль 100летия ТАССР». Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в РТ отремонтируют 130 км федеральных дорог.