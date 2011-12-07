Уличные артисты Казани смогут «забронировать» время для своих выступлений

В столице Татарстана выделят 35 точек для выступлений уличных артистов. О правилах для регулирования их деятельности, сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

По его словам, теперь музыканты, художники, и прочие артисты, которые делятся своим творчеством с гостями и жителями города, смогут выбрать место и время своего выступления через специальное приложение. В течение дня пространства будут предоставляться для них бесплатно, но с условием, что на каждого выступающего выделяется не более двух часов.

Жанр или стиль исполнения регулироваться не будет. «Мы не хотели бы заниматься цензурой и выбором программы для артистов. Мы не хотели идти по примеру других городов, где создаются художественные советы. Каждый занимается творчеством так, как хочет, главное — не призывать к расизму, экстремизму», — отметил Абзалов.

Предполагается, что со временем площадки для выступления уличных артистов будут оснащены всем необходимым оборудованием. На сегодняшний день артисты могут «забронировать» места на местном Арбате — по улице Баумана и Петербургская, а также в парках и скверах столицы РТ.

Вместе с тем, вступивший в силу проект будет контролировать деятельность ростовых кукол. Аниматоров в костюме зебр и ослов может больше не быть.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как уличный музыкант Казани пожаловался на регламент для выступлений, разрабатываемый мэрией.