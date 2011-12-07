В казанской гимназии №18 появится новый корпус на 300 учеников

В Казани проходит строительство дополнительного корпуса для гимназии № 18. С ходом ремонтных работ ознакомился мэр города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Сейчас количество учащихся превышает проектную мощность гимназии почти в 2,5 раза. В учреждении обучаются 600 детей при его проектной мощности в 240 школьников. Поэтому ученикам приходиться ходить на занятия в соседнюю школу.

«Дети и преподаватели бегают между двумя зданиями. В нашу гимназию старшеклассники ходят обедать, здесь же для них проводят уроки информатики и музыки. Остальные занятия проходят в здании соседней школы» — рассказал директор гимназии Равиль Садыков.

В мэрии добавили, что завершить строительство корпуса на 300 учащихся, который будет состоять из двух блоков, планируется в следующем году. В нем появятся учебные кабинеты, большой спортивный зал и столовая на 220 посадочных мест.

До окончания всех работ учащиеся гимназии перейдут в школу № 42, где будут обучаться в две смены.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани потратят 167 млн рублей на оборудование для безопасности всех учебных заведений города.