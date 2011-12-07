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В Казани потратят 167 млн рублей на оборудование для безопасности всех учебных заведений города

Работы будут завершены к началу учебного года.

В Казани к началу учебного года оборудуют все образовательные учреждения города новыми средствами безопасности, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на заседании антитеррористической комиссии в Исполкоме.

Он заявил, что на установку технических средств безопасности и ограждений выделят 167 млн рублей.

Мэр поручил завершить работы к 1 сентября текущего года.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в казанском посёлке Юдино проведут капитальный ремонт здания школы искусств.

КВ
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