В Казани потратят 167 млн рублей на оборудование для безопасности всех учебных заведений города

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В Казани к началу учебного года оборудуют все образовательные учреждения города новыми средствами безопасности, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на заседании антитеррористической комиссии в Исполкоме.
Он заявил, что на установку технических средств безопасности и ограждений выделят 167 млн рублей.
Мэр поручил завершить работы к 1 сентября текущего года.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что в казанском посёлке Юдино проведут капитальный ремонт здания школы искусств.