Ильсур Метшин оценил работу депутатского корпуса за 5 лет

Ильсур Метшин точечно рассмотрел все сферы городского хозяйства, особо отметив некоторые из них. За 5 лет в Казани построили 39 детсадов и 13 школ, капитально отремонтировали 85 садиков и 57 школ, отремонтировали более 1,5 тысячи дворов. Наш город вошел в топ-5 самых чистых городов мира. Он признан первым в России по состоянию дорожного хозяйства.

Проведена большая работа по благоустройству общественных пространств. В списке завершенных объектов - 98 парков и скверов, два возрожденных озера - Большое и Светлое Лебяжье.

В столице Татарстана отремонтировали свыше 80 больниц и поликлиник, построили свыше сотни спортивных площадок и 15 современных спортивных объектов. На финишной прямой капитальный ремонт в ДК железнодорожников в Юдино и ДК «Чулпан» на проспекте Победы. Практически все подростковые клубы города обновлены.

Одним из важных достижений стало присвоение столице Татарстана звания «Город трудовой доблести».

В период пандемии коронавирусной инфекции не остались без внимания депутатского корпуса и городского исполкома предприниматели и самозанятые. Был выработан комплекс мер помощи для поддержания и развития городской экономики.

Отметил мэр в своем выступлении и работу по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования и Генерального плана. Были утверждены единые правила для всей строительной отрасли, определены точки роста транспортной и коммунальной инфраструктур.

Городской бюджет неизменно имел социальную направленность: почти 70% средств были направлены на развитие социально-культурной сферы. В полном объеме профинансированы социально значимые расходы, отметил Метшин.

По инициативе депутатов из городского бюджеты были выделены средства на доплаты приемным семьям, бесплатное горячее питание детей из малообеспеченных семей, выплату компенсации родительской платы за содержание детей в детсадах и другое.

Депутаты установили льготы по налогу на имущество семьям с детьми-инвалидами, приняли решение об оказании мер поддержки в виде применения пониженной ставки налога и уделили внимание вопросам финансирования транспортной отрасли и отрасли ЖКХ.

- Выборы Президента Татарстана и депутатов Казанской городской Думы, которые пройдут 13 сентября, - это начало нового этапа в развитии нашего города. Он определит, какой Казань будет завтра, как будет повышаться качество жизни граждан, - обратился мэр к участникам сессии. - Наша задача - все, что наработала Дума, передать новым депутатам, и не только положительные и эффективные формы работы, но и те вопросы и проблемы, которые предстоит решать.

- На нынешние выборы в Казанскую городскую Думу все мы, невзирая на партийную принадлежность, идем с новой программой действий, - отметил мэр. - В ее основе - забота о людях, формирование комфортной среды для жизни, создание возможностей и условий для самореализации.