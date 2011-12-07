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В Казани до конца лета частично ограничат движение по ул. Гагарина

Дорогу перекроют в связи с ремонтом тепловода.

В Казани до конца лета частично перекроют дорогу по ул. Гагарина, сообщили в пресс-службе исполкома.

Так, движение автотранспорта будет ограничено у дома № 93. Временные неудобства связаны с ремонтом магистрального тепловода.

КВ
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