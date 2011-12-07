Казанцы могут бесплатно вакцинировать и стерилизовать своих собак

Мэрия Казани опубликовала расписание работы мобильных пунктов для вакцинации и стерилизации собак.

Завтра, 14 августа, мобильный пункт заработает в поселке Константиновка Советского района города. Принимать казанцев со своими четвероногими друзьями специалисты будут с 10:00 до 14:00 по адресу: ул. Интернациональная, 24а.

Через неделю ветеринары бесплатно сделают прививки в поселке Юдино, 28 августа — в Залесном.

Записать на прививки своих собак жители Казани могут по телефону: +7(843)590-04-26.