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Певицу МакSим выписывают из больницы

Марина Абросимова продолжит лечение дома.

В пятницу певицу МакSим выпишут из больницы. Об этом РИА Новости сообщила ее представитель.

Напомним, неделю назад Марина Абросимова вышла из медикаментозной комы и начала дышать самостоятельно дышит через кислородную маску. Тогда ее концертный директор Маргарита Соколова сообщила, что лёгкие Марины после пневмонии и 75%-поражения начали восстанавливаются.

С завтрашнего дня артистка продолжит лечение дома. Рядом с ней будет находиться «профессиональная помощь».

 

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