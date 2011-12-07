Певицу МакSим выписывают из больницы

В пятницу певицу МакSим выпишут из больницы. Об этом РИА Новости сообщила ее представитель.

Напомним, неделю назад Марина Абросимова вышла из медикаментозной комы и начала дышать самостоятельно дышит через кислородную маску. Тогда ее концертный директор Маргарита Соколова сообщила, что лёгкие Марины после пневмонии и 75%-поражения начали восстанавливаются.

С завтрашнего дня артистка продолжит лечение дома. Рядом с ней будет находиться «профессиональная помощь».