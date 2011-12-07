Певица МакSим пришла в себя. Легкие начали восстанавливаться

Певица МакSим вышла из медикаментозной комы. Ее уже отключили от аппарата ИВЛ, сообщила ее концертный директор Маргарита Соколова.

По словам официального представителя певицы, накануне ей удалось поговорить с Мариной по видеосвязи. «Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, лёгкие восстанавливаются», — написала Соколова в своем инстаграм-аккаунте.

Директор отметила, что самое страшное осталось позади. Сейчас певице предстоит долгий этап восстановления. Она также подчеркнула, что в новостях было много преувеличений. После передала от Марины большую благодарность ее фанатам и тем, кто за нее переживал.

Напомним, ранее «Казанские ведомости» писали о том, что МакSим была госпитализирована с пневмонией. У певицы было поражено больше 75% легких. Тогда ее подключили к ИВЛ, далее к ЭКМО, а затем врачи ввели ее в искусственную кому.

В больницу Марина попала после концерта ко Дню молодежи в Казани. На нем она выступила с высокой температурой, ПЦР-тесты заболевание коронавирусом у нее не выявили.