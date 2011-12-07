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Певица МакSим пришла в себя. Легкие начали восстанавливаться

Марина Максимова самостоятельно дышит через кислородную маску.

Певица МакSим вышла из медикаментозной комы. Ее уже отключили от аппарата ИВЛ, сообщила ее концертный директор Маргарита Соколова.

По словам официального представителя певицы, накануне ей удалось поговорить с Мариной по видеосвязи. «Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, лёгкие восстанавливаются», — написала Соколова в своем инстаграм-аккаунте.

Директор отметила, что самое страшное осталось позади. Сейчас певице предстоит долгий этап восстановления. Она также подчеркнула, что в новостях было много преувеличений. После передала от Марины большую благодарность ее фанатам и тем, кто за нее переживал.

Напомним, ранее «Казанские ведомости» писали о том, что МакSим была госпитализирована с пневмонией. У певицы было поражено больше 75% легких. Тогда ее подключили к ИВЛ, далее к ЭКМО, а затем врачи ввели ее в искусственную кому.

В больницу Марина попала после концерта ко Дню молодежи в Казани. На нем она выступила с высокой температурой, ПЦР-тесты заболевание коронавирусом у нее не выявили. 

КВ
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