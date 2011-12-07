В казанском ЖК «МЧС» сдан еще один проблемный дом

В казанском ЖК «МЧС» сдан в эксплуатацию предпоследний проблемный дом на улице Академика Губкина. Документы о вводе дома в эксплуатацию застройщикам передал заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Азат Нигматзянов, сообщает мэрия Казани.

Группа компаний «Фон» начала строительство дома еще в 2012 году, но из-за банкротства стройка приостановилась. Новым застройщиком дома выступил Фонд РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства, подрядчика — ООО «СМК «Ак таш». Строительство дома продолжилось в прошлом году, а 9 августа Госстройнадзор РТ дал положительное заключение в соответствии с требованиям технических регламентов. Дольщики наконец-то получат ключи от своих квартир спустя пять лет.

«Проделан огромный объем работ такого высокого уровня и такого хорошего качества. Жители дома обеспечены парковочными местами в соответствии с нормативами, а этим не могут похвастать даже многие коммерческие застройщики», — оценил проделанные работы Азат Нигматзянов.

Дом имеет переменную этажность от 13 до 22 этажей и 18 подъездов. Общая площадь дома составляет 65,182 тыс. кв. м. Обустроено в доме 574 квартиры.

Отмечается, что к ЖК «МЧС» от ЖК «Триумф» сейчас завершается строительство проезда. Уже уложено асфальтобетонное покрытие, подходят к концу работы над тротуарами.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске построен и сдан в эксплуатацию дом для сотрудников «Татнефти» по социальной ипотеке. Дом расположен на улице Табеева.