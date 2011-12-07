Дом для работников «Татнефти» в Нижнекамске запущен в эксплуатацию

В Нижнекамске построен и сдан в эксплуатацию дом для сотрудников «Татнефти» по социальной ипотеке. Дом расположен на улице Табеева.

Десятиэтажный дом возведён по национальному проекту «Жилье и городская среда». В новом доме есть всё для комфортного проживания: газовые плиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики учета воды, электроэнергии и регуляторы тепла.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что к концу года в Татарстане возведут 161 дом по национальному проекту «Жилье и городская среда».