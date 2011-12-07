За победу в народном караоке «Голос нашего двора» казанцы могут выиграть запись песни

Жителей Кировского и Московского района Казани приглашают к участию в народном караоке «Голос нашего двора». Призом районного этапа конкурса станет запись песни и съемка клипа.

Проект реализуется на территории города с 2016 года. Его основной целью является укрепление добрососедских связей между жителями при помощи творчества. Отборочные туры в этом году пройдут во дворах по адресам: ул. Сажинова, 3; ул. Сабан, 5; ул. Гагарина, 105; ул. Химиков, 15.

Выбирать исполнителей и отправлять их в финал смогут пришедшие зрители. Прием заявок осуществляется на сайте голосдвора.рф.