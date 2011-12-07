В Казань прибыл новый троллейбус с запасом автономного хода на 20 км

В троллейбусное депо № 1 прибыл троллейбус «Горожанин». Пока его будут использовать в тестовом режиме. Об этом сообщает казанский Метроэлектротранс.

Этот низкопольный троллейбус имеет значительное преимущество — у него есть 20 км запаса автономного хода. Когда будет нужно, машина отсоединится от контактной сети, его штанги опустятся, и троллейбус начнет движение как электробус. То есть троллейбус может с легкостью буквальноъехать пробку или при отсутствии электричества продолжать свой путь.

В «Горожанина» вмещается более 100 человек, сидячих мест 28. Более того, в троллейбусе предусмотрели пандус для людей с особенностями, а также производители оборудовали поручни и ремни безопасности для инвалидов в колясках.

Гайд по эксплуатации для водителей и слесарей проводился в выходные. Представители завода-изготовителя рассказывали об особенностях машины, а также на территории депо прошел учебный заезд.

«Завод-изготовитель предложил протестировать машины с увеличенным автономным ходом сразу на улицах республики. Мы согласились, ведь это хорошая возможность для горожан оценить новый транспорт. Сейчас необходимо отметить все достоинства и недостатки в его эксплуатации, а далее передать эти знания производителю», — рассказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

«Горожанин» вольется в жизнь Казани с 14 сентября и будет двигаться по маршруту № 5 «Речной порт — ул. Академика Глушко».



