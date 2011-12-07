«Ночной трамвай»: пассажирам маршрута №5 в Казани представили аудиоспектакль

Казанский театр юного зрителя представил для пассажиров трамвая спектакль-променад под названием «Ночной трамвай».

Действие спектакля проходит на протяжении всего следования маршрута №5. Стартовой и финальной остановкой является «Станция метро «Проспект Победы». Курсировать «Ночной трамвай» будет до осени по пятницам и субботам, начало постановки в 23:00.

Пассажирам, вошедшим в трамвай на начальной остановке, выдадут наушники, в которых будут слышать представление актеров. Главным героем постановки является Саша Белов, молодой мотоциклист, который волею судьбы заточен в этот трамвай и всеми силами пытается выйти из него. В это время он размышляет о семье, прощении, выборе и самоопределении, мечтах и бегстве от самого себя.

Участвовать в спектакле смогут сразу 21 человек. Билеты можно будет приобрести на сайте театра.