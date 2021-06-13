Орнитолог о казанских птицах: голуби под контролем, но воробьёв в городе почти не осталось

Численность голубей в норме

Многие, наверняка, замечали, как возле мусорных контейнеров или недалеко от магазинов в ожидании пищи ждут десятки, а то и сотни голубей. Казанцы сходу могут вспомнить как минимум пару мест, где птицами буквально усыпаны крыши, провода и карнизы. Заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Казанского федерального университета, доктор биологических наук, профессор Ильгизар Рахимов убеждён, что количество голубей в Казани в настоящее время не является критическим по сравнению с 1980-ми годами.

«Голубь является синантропным (организм, образ жизни которого связан с человеком — прим. Ред.), сугубо городским видом и полностью завязан с жизнью в городе. Его места кормления связаны с исключительно пребыванием человека. В доперестроечное время мы выбрасывали буханками хлеб и не стеснялись. Как только началась перестройка, мы начали экономить и уже никто буханки хлеба не выбрасывает. Кормовая база для голубей значительно сократилась, и сегодня у них нет возможности беспрепятственно проникать на территорию пищевых бачков. Кроме того, по разным причинам сегодня всячески заваривают чердачные окна в „хрущёвках“, тем самым ограничивают возможность гнездиться. Вот эти два обстоятельства влияют на экологию», — рассказывает Ильгизар Рахимов.

По мнению профессора, сегодня голуби подвергаются нападению со стороны врановых, то есть известных нам ворон. «Вот на моих глазах, буквально на днях молодого птенца ворона подошла, клюнула в голову и начала раздирать», — вспоминает он.

Нам тоже удалось запечатлеть похожую нелицеприятную картину в центре Казани. В одном из дворов по неизвестным причинам на асфальт упал голубь и менее чем через минуту к нему подлетела ворона и стала его есть, не обращая внимания на прохожих. Тем самым, объясняет эксперт, вороны контролируют численность голубя, из-за этого её критические значения не превышаются.

Польза или вред?

Если раньше многие подкармливали птиц, то сегодня таких мест все меньше и меньше, убеждены орнитолог. Наши пищевые отходы вороны практически не подъедают, не входят в их рацион и травы-сорняки, которые растут повсеместно и очень быстро. Поэтому голубь как зерноядная птица и заняла свое экологическое место в городе, питаясь отходами и не давая семенам сорняков прорастать.

Голубь — птица пластичная в плане своих возможностей, отмечает Рахимов. К примеру, чердачные окна сегодня закрыты сетками или заварены, а птица приспособилась делать гнезда на открытом месте и проявляет в этом высокую изобретательность.

«Я каждый год вижу открытый карниз у школы и там гнездо голубей. Я каждый год его наблюдаю — даже ворон пролетающих не боятся, представляете, насколько они адаптировались?» — резюмирует Рахимов.

Казанцы и гости столицы удивляются также большому количеству уток в городе. Ученые объясняют этот факт тем, что у уток появились птенцы и улететь они сейчас не могут, поэтому птицы стали заметы обществу. Так же и с голубями — именно в это время идет массовый вылет голубят из гнезд, поэтому кажется, что стало больше.

Пока мы записывали телефонное интервью о птицах, Рахимов заметил над своим домом в Казани крылатого хищника. Биолог не скрывал эмоций, восхищаясь полётом нечастого гостя.

«Прямо передо мной сейчас летает сокол — какая красота! Я стою и с балкона на него смотрю, параллельно общаюсь с вами, а он пикирует на стрижей», — рассказывал профессор.

Воробьи, где вы?

Если с голубями, утками и воронами более-менее всё понятно, то отсутствие воробьёв — это для Казани проблема. Специалисты бьют тревогу: городских воробьёв все меньше и меньше.

«Из двух видов воробьёв, обитающих в Татарстане, вместо городского сейчас заселился полевой воробей», — говорит Ильгизар Рахимов.

В природе существуют свои законы, есть пики численности и спады, так называемые полуяционные волны численности. В таком спаде оказались воробьи: их никто не трогает, есть пища, а численность их резко упала.

Опасно для здоровья

Не для кого не секрет, что голуби являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. Главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов рассказал, чем можно заболеть после контакта с голубями. «Голуби могут быть переносчиками кишечных инфекций, таких как сальмонеллез и реже листериоз. Они могут быть распространителями инфекционных заболеваний, но вряд ли могу быть фактором развитием каких-либо эпидемий», — рассказал Халит Хаертынов.

Врачи-инфекционисты советуют избегать контакта с птицами — их нежелательно гладить, трогать и, тем более, брать в руки. Кормить их можно, да и проходить мимо многочисленных птичьих стай вполне безопасно.