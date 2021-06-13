Орнитолог о казанских птицах: голуби под контролем, но воробьёв в городе почти не осталось

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Многие, наверняка, замечали, как возле мусорных контейнеров или недалеко от магазинов в ожидании пищи ждут десятки, а то и сотни голубей. Казанцы сходу могут вспомнить как минимум пару мест, где птицами буквально усыпаны крыши, провода и карнизы. Заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Казанского федерального университета, доктор биологических наук, профессор Ильгизар Рахимов убеждён, что количество голубей в Казани в настоящее время не является критическим по сравнению с 1980-ми годами.
«Голубь является синантропным (организм, образ жизни которого связан с человеком — прим. Ред.), сугубо городским видом и полностью завязан с жизнью в городе. Его места кормления связаны с исключительно пребыванием человека. В доперестроечное время мы выбрасывали буханками хлеб и не стеснялись. Как только началась перестройка, мы начали экономить и уже никто буханки хлеба не выбрасывает. Кормовая база для голубей значительно сократилась, и сегодня у них нет возможности беспрепятственно проникать на территорию пищевых бачков. Кроме того, по разным причинам сегодня всячески заваривают чердачные окна в „хрущёвках“, тем самым ограничивают возможность гнездиться. Вот эти два обстоятельства влияют на экологию», — рассказывает Ильгизар Рахимов.
По мнению профессора, сегодня голуби подвергаются нападению со стороны врановых, то есть известных нам ворон. «Вот на моих глазах, буквально на днях молодого птенца ворона подошла, клюнула в голову и начала раздирать», — вспоминает он.
Нам тоже удалось запечатлеть похожую нелицеприятную картину в центре Казани. В одном из дворов по неизвестным причинам на асфальт упал голубь и менее чем через минуту к нему подлетела ворона и стала его есть, не обращая внимания на прохожих. Тем самым, объясняет эксперт, вороны контролируют численность голубя, из-за этого её критические значения не превышаются.
Если раньше многие подкармливали птиц, то сегодня таких мест все меньше и меньше, убеждены орнитолог. Наши пищевые отходы вороны практически не подъедают, не входят в их рацион и травы-сорняки, которые растут повсеместно и очень быстро. Поэтому голубь как зерноядная птица и заняла свое экологическое место в городе, питаясь отходами и не давая семенам сорняков прорастать.
Голубь — птица пластичная в плане своих возможностей, отмечает Рахимов. К примеру, чердачные окна сегодня закрыты сетками или заварены, а птица приспособилась делать гнезда на открытом месте и проявляет в этом высокую изобретательность.
«Я каждый год вижу открытый карниз у школы и там гнездо голубей. Я каждый год его наблюдаю — даже ворон пролетающих не боятся, представляете, насколько они адаптировались?» — резюмирует Рахимов.
Казанцы и гости столицы удивляются также большому количеству уток в городе. Ученые объясняют этот факт тем, что у уток появились птенцы и улететь они сейчас не могут, поэтому птицы стали заметы обществу. Так же и с голубями — именно в это время идет массовый вылет голубят из гнезд, поэтому кажется, что стало больше.
Пока мы записывали телефонное интервью о птицах, Рахимов заметил над своим домом в Казани крылатого хищника. Биолог не скрывал эмоций, восхищаясь полётом нечастого гостя.
«Прямо передо мной сейчас летает сокол — какая красота! Я стою и с балкона на него смотрю, параллельно общаюсь с вами, а он пикирует на стрижей», — рассказывал профессор.
Если с голубями, утками и воронами более-менее всё понятно, то отсутствие воробьёв — это для Казани проблема. Специалисты бьют тревогу: городских воробьёв все меньше и меньше.
«Из двух видов воробьёв, обитающих в Татарстане, вместо городского сейчас заселился полевой воробей», — говорит Ильгизар Рахимов.
В природе существуют свои законы, есть пики численности и спады, так называемые полуяционные волны численности. В таком спаде оказались воробьи: их никто не трогает, есть пища, а численность их резко упала.
Не для кого не секрет, что голуби являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. Главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов рассказал, чем можно заболеть после контакта с голубями. «Голуби могут быть переносчиками кишечных инфекций, таких как сальмонеллез и реже листериоз. Они могут быть распространителями инфекционных заболеваний, но вряд ли могу быть фактором развитием каких-либо эпидемий», — рассказал Халит Хаертынов.
Врачи-инфекционисты советуют избегать контакта с птицами — их нежелательно гладить, трогать и, тем более, брать в руки. Кормить их можно, да и проходить мимо многочисленных птичьих стай вполне безопасно.