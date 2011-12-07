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В Казани брошенный автомобиль приостановил движение трамваев по двум маршрутам

Движение было невозможно по маршрутам №1 и 6.

В Казани брошенный у путей автомобиль парализовал движение трамваев по маршрутам №1 и 6. Инцидент произошёл на перекрестке улиц Серова и Энергетиков, сообщил МУП «Метроэлектротранс».

На предприятии рассказали, что утром мужчина оставил свой автомобиль в непредназначенном для парковки месте и ушёл. Только через 20 минут трамваи смогли продолжить путь после того, как автомобилист отогнал машину.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что 2 июля в Казани временно было приостановлено движение трамваев и троллейбусов из-за подтопления после ливня.

 

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