В Казани брошенный автомобиль приостановил движение трамваев по двум маршрутам

В Казани брошенный у путей автомобиль парализовал движение трамваев по маршрутам №1 и 6. Инцидент произошёл на перекрестке улиц Серова и Энергетиков, сообщил МУП «Метроэлектротранс».

На предприятии рассказали, что утром мужчина оставил свой автомобиль в непредназначенном для парковки месте и ушёл. Только через 20 минут трамваи смогли продолжить путь после того, как автомобилист отогнал машину.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что 2 июля в Казани временно было приостановлено движение трамваев и троллейбусов из-за подтопления после ливня.