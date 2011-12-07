За проезд по казанской новой велополосе на Большой Красной оштрафовали самокатчика

На новой велополосе на Большой Красной оштрафовали самокатчика. Об этом сообщил телеграм-канал «Казан Урбанчы».

«Дело в том, что по ПДД самокат является пешеходом, и ему нельзя двигаться по проезжей части, и по велополосе в том числе. Поэтому с точки зрения законодательства, штраф совершенно справедлив, а вот с точки зрения логики — абсурден», — объяснили авторы сообщения, подтвердив информацию фотографией протокола. В ней речь идет электросамокате.

Авторы канала, которые позиционируют себя как «сообщество урбанистов и неравнодушных жителей», отмечают, что у Казани есть возможность усовершенствовать передвижения по городу с помощью микромобильности, закрыв слабые стороны общественного транспорта с помощью самокатов и велосипедов, но пока ГИБДД штрафует владельцев самокатов, ситуация не разрешится.

Ранее в социальных сетях появились жалобы казанцев на водителей, которые начали оставлять машины на только что появившейся велополосе.