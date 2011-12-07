В Казани пройдет турнир COMBOnation X3, в котором примут участие более 800 брейкдансеров

В Казани на XIII международный турнир по брейкдансу и граффити COMBOnation X3 съедутся более 800 брейкдансеров со всей России. Мероприятие пройдет 27 августа, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Программа турнира будет состоять не только из танцевальных мастер-классов по брейкдансу, но и из граффити-батлов. Также в программу включен фестиваль электронной музыки.

Турнир будет длиться до 29 августа.

Ранее сообщалось, что с 16 по 20 августа в Казани пройдет чемпионат Европы по MMA. В спортивную столицу прибудут более 250 бойцов смешанных единоборств.