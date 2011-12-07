Сколько и на что будет тратить Казань бюджетные деньги

По проекту бюджет города на 2019 год по доходам и расходам составит 22 млрд 965 млн 109 тыс. рублей. Объем бюджета города на 2020 год планируется в размере 23 млрд 567 млн 909 тыс. рублей; на 2021 год - 23 млрд 640 млн 307 тыс. рублей. Планируется, что окончательно проект документа будет рассмотрен в декабре на сессии Казгордумы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.Открывая публичные слушания, заместитель руководителя исполкома города Радик Шафигуллин напомнил, что рассматриваемый проект был опубликован в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани 25 октября и у жителей города была возможность ознакомиться с документом.Председатель комитета экономического развития Артур Валиахметов озвучил прогноз социально-экономического развития Казани на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов, который разработан с учетом сценарных условий развития экономики России, Татарстана и анализа результатов социально-экономического развития города за 9 месяцев этого года. Он, в частности, сообщил, что индекс потребительских цен в этот период составил 102,2% по отношению к показателю 2017 года. «В целом по итогам года инфляция ожидается на уровне 2,6 процента, - сказал Валиахметов. - Это укладывается в рамки прогноза на этот год. В среднесрочной перспективе инфляция ожидается на уровне 4 процентов ежегодно». С учетом 9 месяцев рост промышленного производства оценивается на уровне 5,5%, в среднесрочной перспективе этот показатель ожидается на уровне 2,5% в год.Председатель комитета экономического развития отметил, что в Казани созданы благоприятные условия для осуществления инвестиционной деятельности. Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал составит в следующем году 216,7 млрд рублей, или 103,1% к уровню 2018 года, в 2020 году - 243,5 млрд рублей, в 2021 году - 271,2 млрд рублей.Оборот розничной торговли города за 9 месяцев составил 385,4 млрд рублей (107,4% к соответствующему периоду прошлого года). На оборот розничной торговли повлиял прошедший чемпионат мира по футболу - в этот период Казань приняла более 300 тыс. туристов. В прогнозируемом периоде оборот розничной торговли покажет умеренную динамику. По итогам года ожидается рост оборота розничной торговли на 5,9% и составит 524,4 млрд рублей.Что касается заработных плат, то, по словам Валиахметова, по итогам 9 месяцев 2018 года средняя зарплата на крупных и средних предприятиях и в организациях города составила чуть более 43 тыс. рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 10%. «По оценке в 2018 году рост среднемесячной заработной платы составит около 8 процентов», - сказал Артур Валиахметов.Проект бюджета представил начальник Финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин. Прежде всего он озвучил основные показатели исполнения бюджета этого года. За 10 месяцев налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет города в объеме 12 млрд 737 млн рублей - на 1 млрд 837 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темп роста поступления доходов составил 116,9%.Бюджет города на 2019 год составлен с учетом прогноза социально-экономического развития города, ожидаемого исполнения бюджета текущего года, проекта закона о бюджете РТ на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов и действующего налогового и бюджетного законодательства.Ожидается, что бюджет города на 2019 год по доходам и расходам составит 22 млрд 965 млн 109 тыс. рублей. Объем бюджета города на 2020 год планируется в размере 23 млрд 567 млн 909 тыс. рублей; на 2021 год - 23 млрд 640 млн 307 тыс. рублей.Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2019 год составляет 15 млрд 137 млн рублей, из которых 12 млрд 991 млн рублей - налоговые доходы, 2 млрд 146 млн рублей - неналоговые. Мухаметшин обратил внимание на то, что наблюдается снижение доли неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета города.Основными источниками налоговых доходов бюджета города, как и в прежние годы, остаются налог на доходы физических лиц, земельный налог и налоги на совокупный доход, составляющие 91% в налоговых доходах бюджета. Объем поступлений НДФЛ в бюджет города на 2019 год прогнозируется в размере 5 млрд 897 млн рублей, земельного налога - в размере 3 млрд 402 млн рублей, по налогам на совокупный доход, которые включают в себя единый налог на вмененный доход, упрощенную систему налогообложения, патентную систему и сельскохозяйственный налог, - в сумме 2 млрд 538 млн рублей. Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц - 814 млн рублей. Также планируется поступление в бюджет города прочих налоговых доходов в сумме 339 млн рублей.В свою очередь основная часть неналоговых доходов формируется за счет использования и продажи имущества, на которые приходится 88% всех неналоговых доходов бюджета города.Крупным доходным источником бюджета города также является финансовая помощь. В проекте бюджета на 2019 год безвозмездные поступления из бюджета Татарстана учтены в сумме 7 млрд 828 млн рублей, что на 251 млн рублей превышает уровень утвержденного бюджета текущего года. Увеличение объема безвозмездных поступлений связано с ростом субвенций на образование, уточнил начальник Финансового управления.Что касается расходов, то 83,5% расходной части бюджета, которая прогнозируется в сумме 22 млрд 965 млн рублей, распределены по государственным и муниципальным программам. Все программы полностью обеспечены финансированием.При этом, как и прежде, наибольшая часть расходов (77% от общего объема) приходится на социально-культурную сферу. Рост расходов на социально-культурную сферу по сравнению с 2018 годом составит 1 млрд 362 млн рублей. В общем объеме расходов на социально-культурную сферу 77% занимают расходы на оплату труда. На 2019 год расходы на заработную плату предусмотрены в объеме 13 млрд 50 млн рублей, или на 1,1 млрд рублей выше показателей текущего года.«В рамках реализации майских указов Президента РФ и повышения минимального размера оплаты труда в текущем году на увеличение заработной платы разных категорий работников социально-культурной сферы направлено 710 млн рублей. В бюджете города 2019 года на данные цели предусмотрено 850 млн рублей», - сообщил Ирек Мухаметшин.Самый большой раздел расходов бюджета, как и раньше, «Образование» - на его финансирование предусматривается направить более 15 млрд рублей. Эти средства позволят обеспечить услугами дошкольного образования 72 тысячи воспитанников, услугами общего образования - 125 тысяч учащихся, услугами дополнительного образования - 89 тысяч детей.На молодежную политику предусмотрено 289 млн рублей, на раздел культуры (организацию библиотечного обслуживания населения, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры, финансовое обеспечение деятельности исторического парка «Россия - моя история», содержание учреждений и т. д.) - 679 млн рублей, на социальную политику (выплату компенсации части родительской платы за посещение детских дошкольных учреждений, компенсационные выплаты по питанию учащихся общеобразовательных школ города и т. д.) - 1 млрд 80 млн рублей, на физическую культуру и спорт - 449 млн рублей.В разделе «Здравоохранение» учтены расходы на реализацию государственных полномочий по проведению санитарно-профилактических мероприятий в объеме 19 млн рублей.Объем других расходов - на общегосударственные вопросы, национальную экономику, ЖКХ, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, охрану окружающей среды, обслуживание муниципального долга и перечисление межбюджетных субсидий - составляет 5 млрд 393 млн рублей.Например, раздел национальной экономики включает, в частности, расходы по содержанию дорог, искусственных сооружений, внутриквартальных проездов, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, раздел ЖКХ - капремонт жилого фонда, обеспечение льготных категорий жителей услугами бань, раздел охраны окружающей среды - природоохранные мероприятия, мероприятия по реконструкции биологических очистных сооружений канализации города и содержание очистных сооружений поверхностных сточных вод.Отвечая на вопрос о размере имеющегося долга, Ирек Мухаметшин сообщил, что сумма долга составляет более 29 млрд рублей, из них 4 млрд 765 млн рублей - долг по коммерческим кредитам, взятым к тысячелетию города, и более 25 млрд рублей - долг по кредитам, которые брались республикой при подготовке к Универсиаде. Также в проекте бюджета города предусмотрены расходы по перечислению межбюджетных субсидий в бюджет РТ в объеме 46,5 млн рублей.Среди вопросов, которые прозвучали во время общественных слушаний, были касающиеся поддержки малого бизнеса и раздельного сбора отходов. «Сумма, предусмотренная по программе льготного кредитования, сохраняется на уровне этого года - 33 млн рублей», - сообщил Ирек Мухаметшин. Заместитель руководителя исполкома города Радик Шафигуллин добавил: сейчас прорабатывается вопрос, чтобы этот кредит стал более доступным для предпринимателей. Также на публичных слушаниях прозвучал вопрос о том, предусмотрены ли в бюджете города средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, например, при введении плана «Буран» при обильных снегопадах. «Снег убирается в рамках заключенных муниципальных контрактов, при введении плана »Буран« выделяется дополнительное финансирование из резервного фонда, который предусмотрен в бюджете следующего года», - рассказал начальник Финансового управления.Доктор экономических наук, профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов КФУ Надия Сабитова, приглашенная в качестве эксперта на публичные слушания, проанализировала проект бюджета. «Представленный проект сформирован с учетом полномочий и расходных обязательств города», - заключила эксперт.Проект бюджета будет вынесен на рассмотрение депутатов Казанской городской Думы на декабрьской сессии.