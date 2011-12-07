В Казани ограничат движения по улице Чуйкова до конца сентября

Казанский исполком подписал распоряжение, по которому с 17 мая будет перекрыта улица Чуйкова. Речь идёт об участке от улицы Мусина до Короленко. Движение по Чуйкова ограничат в связи с ремонтными работами.

Сообщается, что ремонтные работы будут проводиться вплоть до 30 сентября, водителям следует заранее продумать объезды вокруг этого участка.

Напомним, что в этом году осуществляются ремонтные работы дорог Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Капитальный ремонт пройдёт по улице Рауиса Гареева, Магистральная, Хэзмет, Белинского, Гагарина, Лесной и др. улицам.