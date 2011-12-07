В этом году на капремонт казанских учреждений из бюджета РТ будет выделен 291 млн рублей

О том, что в этом году на капитальный ремонт детских садов и школ будет потрачен 291 млн рублей республиканского и городского бюджета, рассказал директор МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казань» Пётр Королёв.

Он отметил, что в этом году будет отремонтировано 201 казанское учреждение. К сентябрю в школах планируется отремонтировать санитарные узлы, кровлю, установить противопожарные двери и эвакуационные лестницы.

По планам полномасштабного ремонта социальных учреждений, на реализацию пилотной программы по восстановлению системы вентиляции в этом году выделено 25 млн рублей из бюджета города. Ремонт вентиляции по программе рассчитан на 128 учреждений образования, в том числе 102 детских сада.

Директор МБУ сообщил, что 16 спортивных залов ожидают капремонта в этом году. На это выделено 86 млн рублей. Благодаря программе «Доступная среда» 15 детских садов и 11 школ будут оснащены пандусами.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в этом году в Казани запланирован капитальный ремонт 243 многоквартирных дома.