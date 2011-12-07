Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани появится новая велодорожка с велосветофорами

Она расположится на улице Большая Красная, а ее длина составит 2 километра.

В столице Татарстана появится новая велополоса длиной 2 километра и шириной 2,5 метра. Об этом на совещании в мэрии города рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев. 

В соответствии с нормативами на ней будут установлены велосветофоры, знаки и нанесена разметка. Велополоса должна соединить улицу Батурина, Кремлевскую набережную со сквером имени Льва Толстого, а в будущем и с парком Горького. 

Новые дорожки для двухколесного транспорта должны появиться и на строящихся дорогах: например, к ЖК «Серебряный бор» и Вознесенский тракт. Всего же общая длина велосетей в Казани составит 75 километров, сегодня это пока 12 километров. 

Подробнее о веломаршрутах читайте в нашем материале. 

КВ
Лента новостей