В Казани появится новая велодорожка с велосветофорами

В столице Татарстана появится новая велополоса длиной 2 километра и шириной 2,5 метра. Об этом на совещании в мэрии города рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

В соответствии с нормативами на ней будут установлены велосветофоры, знаки и нанесена разметка. Велополоса должна соединить улицу Батурина, Кремлевскую набережную со сквером имени Льва Толстого, а в будущем и с парком Горького.

Новые дорожки для двухколесного транспорта должны появиться и на строящихся дорогах: например, к ЖК «Серебряный бор» и Вознесенский тракт. Всего же общая длина велосетей в Казани составит 75 километров, сегодня это пока 12 километров.

Подробнее о веломаршрутах читайте в нашем материале.