Казань оказалась в числе городов-пилотов по проведению проекта «Водно-зеленый городской каркас»

Столица Татарстана оказалась в числе городов-пилотов по проведению российско-французского проекта «Водно-зеленый городской каркас». Об этом сообщается на официальном сайте Минстроя РФ.

«Водно-зеленый городской каркас — это совокупность соединенных между собой городских территорий с растительным покровом и городскими водоемами, включенными в городскую среду», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Более 200 представителей из 30 городов России и Франции с начала года обменивались опытом по работе с водными ресурсами и «зелеными» территориями. На первом этапе зарубежные специалисты представили свои проекты и рассказали об экологичных и экономичных методах по управлению ливневыми стоками. Российские эксперты, в свою очередь, ознакомили их с работой с водно-зелеными каркасами в контексте Стратегии развития городов.

«Создание водно-зеленых городских каркасов должно стать частью стратегии территориального развития и обеспечения экологической безопасности страны», — заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Также помимо Казани в число пилотных городов проекта вошли Краснодар и Екатеринбург. В них были выявлены региональные лидеры, сформированы рабочие группы и намечены дальнейшие действия по созданию ВЗГК.

Проект реализуется в рамках совместной российско-французской рабочей группы «Устойчивые и умные города».