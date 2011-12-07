В Казани по маршруту от Речного порта запущен первый электробус

В Казани начал работу в тестовом режиме первый электробус. Сейчас для него определён маршрут №3 от остановки «Речной порт» до улицы Академика Глушко, сообщили в мэрии Казани.

Электробус выделяется среди остальных средств общественного транспорта тем, что он абсолютно бесшумный, в нём есть пандус и система климат-контроля.

На 70% зарядки электробуса уходить всего 10-15 минут. Этого хватит, чтобы проехать весь маршрут и ещё иметь заряд в запасе. Зарядная станция расположена на конечной остановке «Речной порт».

Во время трёхмесячного тестирования электробуса специалисты Исполкома будут собирать мнения о его работе у горожан. Первым, кто опробовал «транспорт будущего», был мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что новый транспорт уже можно увидеть на городских улицах.