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В Казани начались испытания электробуса

Модель нового транспорта КАМАЗ-6282 была создана на основе автобусов НЕФАЗ-5299-40.

В столицу Татарстана на испытания прибыл электробус КАМАЗ-6282.

Фото нового транспорта на обкатке в Казани появилось в Telegram-канале «Казан Урбанчы».

Напомним, ранее замруководителя исполкома по транспорту и экономическому развитию Ильдар Шакиров рассказал, что в рядах общественного транспорта Казани могут появиться электробусы. Основная загвоздка, по его словам, заключалась в стоимости комплектующих и самих автобусов.

Модель нового транспорта КАМАЗ-6282 была создана на основе автобусов НЕФАЗ-5299-40.

КВ
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