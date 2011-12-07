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В Казани появится многофункциональная арена и центр для хайдайвинга

Спортивные объекты планируют построить к 2025 году.

Глава Минспорта РТ Владимир Леонов сообщил о планах строительства спортивных объектов. Многофункциональную арену и центр для хайдайвинга в Казани намерены возвести к проведению чемпионата по водным видам спорта.

Центр для хайдайвинга рассчитывают построить на территории между Дворцом водных видов спорта и «Ак Барс Ареной». Где расположат арену пока не известно, но Леонов уверен, что она станет новой точкой притяжения. К чемпионату в ней планируют разместить бассейн.

КВ
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