Перевозчики попросили пассажиров не прятать браслет проголосовавшего от кондукторов

Ассоциация АТП по РТ попросили пассажиров не прятать браслет проголосовавшего от кондукторов.

«Уважаемые пассажиры, держите браслет на виду. Лучше браслет надеть на руку на избирательном участке, для того чтобы его не потерять. Перевозчики просят не прикрывать браслет одеждой», — сказано в сообщении.

Просят не прикрывать браслет для того, чтобы кондуктор без проблем смог увидеть браслет. Также не допускаются половинки браслетов, добавляется в сообщении.

Те, у кого нет браслета, продолжат ездить по ранее установленному тарифу: по транспортной карте — 27 рублей, по банковской карте — 30 рублей, наличными — 35 рублей.

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