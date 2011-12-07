Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Рустам Минниханов посетил благоустроенные дворы в Казани

Президент осмотрел двор по улице Чкаловская, Восстания и Краснококшайская.

Рустам Минниханов посетил три благоустроенных двора в Казани. Ремонтные работы были проведены во дворах по республиканской программе «Наш двор». Он поговорил с жильцами и услышал их впечатления от проделанной работы. 

Сначала Президент РТ побывал во дворе по улице Краснококшайской, в котором была решена проблема с ливневками. 

«Очень нравится новый двор, он очень красивый… Мы ждали такого ремонта 50 лет», — отметила одна из местных жительниц. 

По словам архитектора Алмаза Даминова, проблема с ливневками была решена при помощи специальной планировки высотных отметок. 

Далее Рустам Минниханов посетил двор по улице Чкалова, где местные жители оказались довольны проведенной работой, особенно новой детской площадкой и обильным озеленением. 

«У нас здесь теперь как в парке, столько лет мучились. Раньше у нас во дворе просто было болото и стояла одна железная качель. Одно время мы здесь вообще плавали, лягушки квакали, утки плавали», — поделилась жительница одного из домов Роза Маврина. 

По словам архитектора Алмаза Данилова, во дворе также были проведены дорожные работы, уложен тротуар и установлены колесоотбойники. 

Посетил Президент и обновленный двор по улице Восстания, где территорию наполнили функционально, а также оптимизировали парковочные карманы.

Ранее сообщалось, что программа капремонта в Татарстане выполнена на 87 процентов. 

 

 

КВ
Лента новостей