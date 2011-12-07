Программа капремонта в Татарстане выполнена на 87 процентов

В Татарстане капремонт объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов выполнен на 87 процентов. Такую информацию озвучил на совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минстроя Марат Айзатуллин.

«Всего в этом году в республике реализуется 27 программ. По сумме в них входят порядка 3,5 тыс. объектов с объемом освоения более 23 млрд рублей», — сказал Айзатуллин.

На сегодняшний день полностью реализованы восемь программ. На 285 объектов было направлено 1,5 млрд рублей.

В сфере образования план выполнен на 99,4 процента: реализуется три программы (413 объектов).

Шесть объектов входят в программу ремонта детских оздоровительных лагерей.

Осталось завершить три объекта из девяти, предусмотренных паспортом программы капремонта подростковых клубов.

Также близки к завершению программы по капремонту строительных объектов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани по программе «Наш двор» благоустроили двор по улице Восстания.