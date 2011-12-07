Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани в день голосования общественный транспорт будет ходить почти до полуночи

Время работы транспорта изменится 19 сентября.

В Казани в день голосования общественный транспорт будет ходить до 23:30, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Время работы транспорта изменится 19 сентября. С 13.00 до завершения праздничных мероприятий будет усилено движение автобусов № 10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 49, 55, 60. Тоже самое и касается движения маршрутов трамваев №5, 5а, 6 и троллейбусных маршрутов №2, 13. 

Ранее сообщалось, что в Казани проголосовавшие на выборах смогут три дня бесплатно пользоваться общественным транспортом. 

КВ
Лента новостей