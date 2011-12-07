В Казани в день голосования общественный транспорт будет ходить почти до полуночи

В Казани в день голосования общественный транспорт будет ходить до 23:30, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Время работы транспорта изменится 19 сентября. С 13.00 до завершения праздничных мероприятий будет усилено движение автобусов № 10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 49, 55, 60. Тоже самое и касается движения маршрутов трамваев №5, 5а, 6 и троллейбусных маршрутов №2, 13.

Ранее сообщалось, что в Казани проголосовавшие на выборах смогут три дня бесплатно пользоваться общественным транспортом.