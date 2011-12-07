Завершить реставрацию Петропавловского собора в Казани планируют в ближайшие три года

Реконструкцию Петропавловского собора в столице Татарстана планируют завершить в следующие три года. В 2016 году здесь начались противоаварийные работы по укреплению фундамента здания, которые завершились в этом году.

Собор находится на холме, внутри которого карстовые породы, в которых образовались карстовые провалы. Еще в 1886 году здание покрылось трещинами и буквально расползалось — неоднократно проводились работы по реконструкции, но в 2000-е годы на фасаде появились новые трещины, а колокольня накренилась на 4 градуса, поэтому в 2016 году потребовалась новая реконструкция.

Сперва под фундамент, на глубину около девяти метров был залит микроцемент, что позволило сделать прочную плиту и остановить разрушение. Затем этот же микроцемент был залит в стены, что позволило их сохранить.

Сейчас ведутся реставрационные работы, на которые нужно еще около трех лет — заявил пресс-службе мэрии Казани главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов.