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Завершить реставрацию Петропавловского собора в Казани планируют в ближайшие три года

Работы начались в 2016 году, около пяти лет потребовалось на укрепление фундамента здания.

Реконструкцию Петропавловского собора в столице Татарстана планируют завершить в следующие три года. В 2016 году здесь начались противоаварийные работы по укреплению фундамента здания, которые завершились в этом году.

Собор находится на холме, внутри которого карстовые породы, в которых образовались карстовые провалы. Еще в 1886 году здание покрылось трещинами и буквально расползалось — неоднократно проводились работы по реконструкции, но в 2000-е годы на фасаде появились новые трещины, а колокольня накренилась на 4 градуса, поэтому в 2016 году потребовалась новая реконструкция.

Сперва под фундамент, на глубину около девяти метров был залит микроцемент, что позволило сделать прочную плиту и остановить разрушение. Затем этот же микроцемент был залит в стены, что позволило их сохранить.

Сейчас ведутся реставрационные работы, на которые нужно еще около трех лет — заявил пресс-службе мэрии Казани главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов.

КВ
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